Иранскую атаку на Израиль в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании ожидают в понедельник

Иран может нанести удар по Израилю в понедельник, сообщили корреспонденту Axios Бараку Равиду три американских и израильских чиновника.

Майкл Эрик Курилла, командующий Центральным командованием США, прибыл на Ближний Восток рано утром в воскресенье на фоне угроз «Хезболлы» и Ирана в адрес Израиля, сообщило в воскресенье издание Walla со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил в субботу, что месть будет «суровой и в соответствующее время», обвинив в смерти лидера Хамас Исмаила Хании «террористический сионистский режим». Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможной атаке, а Соединенные Штаты направляют в регион дополнительные силы.

Кроме того, в пятницу постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН в интервью CBS News сообщило, что «Хезболла» начнет целенаправленно обстреливать израильских граждан, утверждая, что до сих пор этого не делала. По сообщениям, базирующаяся в Ливане террористическая группировка решила увеличить число целей своих атак в ответ на убийство своего командира Фуада Шукра.

В субботу вечером «Хезболла» выпустила около 30 ракет из Ливана по северным территориям Израиля. ЦАХАЛ утверждает, что большинство ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол», однако одна из них попала в северную общину Бейт-Хиллель, а еще несколько упали на открытой местности. В результате атаки никто не пострадал.

Израильский чиновник сообщил CBS News, что, хотя атака Ирана 13 апреля была сорвана, Израиль ожидает «более агрессивного» возмездия, которое может распространиться на израильские интересы за рубежом.

Вооруженные силы США направят дополнительные истребители и военные корабли ВМС на Ближний Восток, заявил Пентагон в пятницу, поскольку Вашингтон стремится укрепить оборону после угроз со стороны Ирана и его союзников.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил отправку дополнительных крейсеров и эсминцев ВМС, способных сбивать баллистические ракеты.

«Остин распорядился внести коррективы в военное положение США, чтобы улучшить защиту американских сил, усилить поддержку обороны Израиля и обеспечить готовность Соединенных Штатов к реагированию на различные непредвиденные ситуации», — говорится в заявлении Пентагона.

Израиль и США координируют действия региональной и международной коалиции, чтобы предотвратить возможные атаки, как это было в случае, когда Иран выпустил сотни беспилотников и ракет по Израилю 13-14 апреля. Ожидается, что ответные действия Ирана будут похожи на ту атаку, но станут более масштабными и скоординированными с «Хезболлой» в Ливане.







Фото: Atef Safadi/EPA