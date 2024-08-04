В Калининградской области медсестру задержали и отправили в СИЗО за то, что она назвала РДК* «красавчиками»

Центральный районный суд Калининграда отправил в СИЗО на два месяца медсестру-массажистку Елену Николаенкову за ее высказывание в одном из чатов, которое следствие квалифицировало как «оправдание терроризма», сообщила SOTAvison**.

В апреле в телеграм-чате группы фанатов Масяни она назвала бойцов «Русского добровольческого корпуса» «красавчиками». Фраза касалась новости о продвижении членов формирования по территории России.

53-летнюю Николаенкову задержали 1 августа в рамках уголовного дела об «оправдании терроризма». В ночь на 2 августа у нее прошел обыск, после чего медсестру поместили в ИВС до избрания меры пресечения.

На суде защита ходатайствовала о мере пресечения в виде запрета определенных действий, указывая на то, что Николаенкова помогает ухаживать за своим больным внуком, который пережил две операции на сердце.

Сама Николаенкова рассказала, что у нее живут родственники в Украине, которые помогли ей с покупкой квартиры. «Это люди, благодаря которым я не бездомная, а теперь на них падают бомбы! Я чувствую огромный стыд и огромную вину за то, что в кармане у меня — российский паспорт. Половина моей семьи здесь, половина — в Украине, и каких взглядов я должна придерживаться?», — цитирует медсестру SOTAvison.

Несмотря на доводы защиты суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, а судья Александра Сараева в ответ на рассказ о состоянии здоровья внука посоветовала Николаенковой «лучше помолиться», чем «писать такое». После чего медсестру за одну строчку в чате отправили в СИЗО до 1 октября.





*Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».