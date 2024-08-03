Прокуратура сможет передавать за рубеж уголовные дела уехавших россиян

В Госдуму России внесли законопроект, позволяющий Генпрокуратуре передавать за рубеж материалы уголовных дел против уехавших из страны россиян. Ранее это позволялось только в отношении иностранцев.

Инициатор закона председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев объяснил, что изменения направлены против уехавших россиян, которые ведут «антироссийскую деятельность» из-за рубежа. «Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России», — считает Пискарев.

По всей вероятности законопроект касается политиков, журналистов и активистов, заочно осужденных по разным статьям уголовного кодекса за критику российских властей и антивоенную позицию.

Эта инициатива может распространяться на несколько стран, которые и сейчас выдают «беглых» россиян, большинство государств не считают выступление против войны в Украине преступлением.

При этом после начала полномасштабного вторжения в Украину и объявления мобилизации большинство россиян уехали в страны, где возможна экстрадиция в случае уголовного преследования в России.

В конце 2022 года Казахстан выдал России бежавшего от мобилизации майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина. Казахстанские власти отказали Жилину в предоставлении убежища. На родине его приговорили к 6,5 годам колонии, признав виновным по статьям о дезертирстве в условиях мобилизации и о незаконном пересечении государственной границы.

13 июля 65-летнюю школьную учительницу из Протвино Наталью Таранушенко, которую в России обвиняют в распространении военных «фейков», задержали в аэропорту перед вылетом из Армении. Через два дня там же задержали 25-летнего дезертира из России. Мужчина прилетел в Ереван из казахстанского города Актау.