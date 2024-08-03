Жителя Омска обвинили в призывах к терроризму за намерение участвовать в боевых действиях на стороне Украины

Житель Омска стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к терроризму, сообщили в региональном управлении ФСБ. «По имеющимся сведениям задержанный выражал намерение пополнить ряды вооруженных украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против ВС РФ. Для подтверждения своих намерений он планировал направить анкеты для вступления в ряды запрещенных в РФ террористических организаций», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, как утверждают силовики, мужчина в мессенджере общался с представителем одной «террористической» организации, от которого «получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса». Также, по данным ФСБ, «установлена причастность задержанного к публичному оправданию деятельности украинских террористических структур».



Подобные дела в регионах стали привычным явлением, ФСБ отчитывается о задержаниях каждую неделю. Так, 25 июля сотрудники ФСБ задержали 39-летнего жителя Хабаровска, которого подозревают в сборе данных по заданию украинских спецслужб, без каких-либо доказательств ему также вменяют связь с представителем ГРУ.



Обвиняемых в сотрудничестве с ВСУ, помимо других статей, часто пытаются подвести под статью о госизмене. По информации «Первого отдела»*, в 2023 году число дел по статьям о госизмене за год выросло почти в два раза, а за десять лет – почти в 10 раз.







*Признаны в России «иностранным агентом».