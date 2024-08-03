Министр обороны США Ллойд Остин отменил досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу отменил решение руководителя военного трибунала на базе тюрьмы Гуантанамо о соглашении по признанию вины, достигнутое на этой неделе с обвиняемым в организации терактов 11 сентября 2001 года и двумя предполагаемыми сообщниками. В обмен на это им обещали заменить смертную казнь на пожизненное заключение.

Сделка стала возможной, так как дело погрязло в многолетних досудебных разбирательствах из-за обвинений, что в секретных тюрьмах ЦРУ показания выбивались под пытками. Против такого соглашения выступали лидеры республиканцев. Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки назвал соглашение «возмутительным отказом правительства от обязанности защищать Америку и обеспечивать правосудие».

Пентагон объявил об отмене досудебного соглашения в меморандуме, освободив старшего сотрудника Министерства обороны, ответственного за работу военных комиссий, от обязанностей по надзору за рассмотрением уголовного дела против Халида Шайха Мохаммеда и его предполагаемых сообщников, виновных в терактах, в результате которых погибли около 3000 человек в Нью-Йорке, Пентагоне и на поле в Пенсильвании, сообщает NYT.



Использовав свои полномочия, Остин взял на себя непосредственный надзор за делом и отменил соглашение, фактически восстановив его в статусе дела о смертной казни.



Решение Остина поддержали члены семей жертв, которые были недовольны сделкой, однако процесс может затянутся на долгие годы.







Фото: NYT







