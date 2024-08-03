В СИЗО Биробиджана после голодовки умер пианист Павел Кушнир, арестованный за антивоенное видео

39-летний активист скончался 27 июля в одном из СИЗО Биробиджана в результате голодовки, об этом изданию «Вот так»* сообщила глава проекта «Русь Сидящая»* Ольга Романова**, рассказав, что Кушнир сидел на сухой голодовке и «его тело не выдержало».

В конце мая 2024 года Кушнира задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Причиной для преследования стали ролики на ютуб-канале, в которых Кушнир «призывал к насильственному свержению конституционного строя в РФ путем революции».



Издание обнаружило ютуб-канал Кушнира, с ноября 2022 года он опубликовал четыре ролика. За все время существования канала с 2011 года на него подписалось пять человек.



Пианист Павел Кушнир вырос в Тамбове и окончил Московскую консерваторию им. Чайковского. Он долго был солистом Курской областной филармонии и Курганской филармонии, а в 2023 году перешел в Биробиджанскую областную филармонию. Он издал свою антивоенную книгу и вел небольшой ютуб-канал с антифашистскими манифестами.



Это второй случай смерти в заключении, о котором стало известно за неделю. 31 июля стало известно, что в ростовском СИЗО умер украинский военнопленный Александр Ищенко. Его обвиняли по делу об участии в полке «Азов»***, где он работал водителем. Причина и дата смерти пока неизвестны.







*Признаны «иностранными агентами» и «нежелательной организацией».

**Признана в России «иностранным агентом».

***Признан «террористической организацией» и запрещен на территории РФ

Фото: Свердловский областной краеведческий музей

