Владимир Кара-Мурза*: «Я точно знаю, что я в Россию обязательно вернусь».

«У меня ощущение, что я зритель фильма. Неделю назад я сидел в камере. Вчера я был в СИЗО Лефортово. А сейчас нас везли сюда по живописному берегу Рейна. Трудно избавиться от сюрреализма происходящего», — рассказал Кара-Мурза о своих впечатлениях.





Политик напомнил, что Германия в прошлом уже помогла освободить трех российских политзаключенных: Александра Солженицына, Анатолия Щаранского и Михаила Ходорковского*.



«На кольце, которое подарили Оскару Шиндлеру спасенные евреи, были выгравированы слова „Спасая одну жизнь, ты спасаешь человечество“. Вчера было спасено 16 жизней. Я не думаю, что может быть в этом мире что-то более важное», — отметил он.



Андрей Пивоваров также поблагодарил «всех, кто приложил усилия для того, чтобы обмен произошел», отдельно упомянув канцлера Германии Олафа Шольца. Он также призвал власти западных стран протянуть руку российским гражданами, чтобы помочь им увидеть мир. «Не стоит ассоциировать действия властей с политикой страны», — добавил он.







«В России много людей, выступающих против путинской войны в Украине. Не верьте пропаганде. Я каждый день получал пачки писем со всей страны. Люди не боялись открыто писать, что они против войны, в тюремной переписке указывая свое имя, свой адрес. Не путайте путинский режим и Россию», — призвал европейское сообщество Кара-Мурза.



«Ни посадить по закону не могут, ни освободить. Веселое государство, не соскучишься. Не могу не повторить эти слова советского диссидента, публициста Владимира Буковского», — сказал Кара-Мурза, отметив, что за прошедшие годы ничего не изменилось.



Кара-Мурза рассказал, что ни он, ни Илья Яшин не писали прошение о помиловании на имя Владимира Путина, так как считают его военным преступником и убийцей Бориса Немцова и Алексея Навального. Однако есть указ об их помиловании.

Более того, 61-я статья Конституции РФ запрещает высылку граждан РФ без их согласия. «Нашего согласия никто не спрашивал», — добавил Кара-Мурза, сообщив, что политзаключенные вылетали из страны по внутренним российским паспортам.





«Я въехал на территорию Германии по просроченному недействительному паспорту России. У меня вообще никаких документов нет. Меня идентифицировали по интернету. Усы и хвост — мои документы», — добавил Илья Яшин. Он также отметил, что рассматривает это мероприятие как незаконное выдворение из России против воли, и вместо него в Бонне должны были сидеть другие политзаключенные.

«Это и Алексей Горинов, мой товарищ по Совету депутатов Красносельского района, у которого нет части легкого и которого мучают в колонии, где сидел Навальный, мотая между ШИЗО и лазаретом. Он очень мужественный человек. Он никогда не жалуется, никогда не просит никакой милости, но я прекрасно знаю, в каком он состоянии.



Здесь должен был сидеть Игорь Барышников — человек, который получил чудовищный срок за антивоенное высказывание. Человек, который страдает от ракового заболевания. Человек, который буквально умирает в тюрьме. Его надо вытаскивать и спасать», — сказал Илья Яшин. Он также упомянул журналистку Марию Пономаренко, Михаила Кригера, адвокатов Навального**, Даниэля Холодного**. По утверждению Яшина, политзаключенные Алексей Горинов и Даниэль Холодный были в списках на обмен, но их вычеркнули.



«Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки. Я отказался покидать Россию под угрозой ареста, понимая себя, как российского политика и патриота, чье место в России. Пусть даже и в тюрьме, но в России. Когда я понял, что нахожусь в „Лефортово“, когда стало понятно, что происходит обмен, я написал заявление на имя начальника СИЗО о запрете высылки граждан РФ без их согласия».

Яшин отметил, что больше всего ему сейчас хочется вернуться домой, однако он понимает, что это поставит крест на переговорах о дальнейших обменах. «Я во многом несу ответственность за судьбу моих товарищей. И это невыносимо. С эмоциональной точки зрения — это просто невыносимо... Это абсолютно иезуитское издевательство: когда человека, который говорит: „я никуда не уеду из своей страны“, в нарушение всех законов, в нарушение всех норм, в нарушение всех правил берут — и вышвыривают из страны. А тех людей, которых действительно надо вытаскивать и которые действительно должны сидеть здесь, за этим столом, которые испытывают большие проблемы со здоровьем, которые могут умереть в тюрьме — просто сегодня или завтра могут умереть в тюрьме — их оставляют и продолжают мучить. Это невыносимо», — сказал Яшин, добавив, что никогда не смирится с ролью политэмигранта, его цель — возвращение в Россию.

Неоднократно во время пресс-конференции отмечалась роль Алексея Навального. «Алексей должен был жить свою долгую, плодотворную жизнь. Быть президентом России, приносить пользу своей стране, радовать свою семью. Вот где должен быть Алексей Навальный. Алексея с нами нет — это преступление Владимира Путина, который несет прямую ответственность за его убийство», — отметил Илья Яшин.



То, что произошло с Навальным, «очень четко и очень ясно показывает, что то, что называют обменом заключенных, это действительно спасение человеческих жизней», — заявил Владимир Кара-Мурза.

«Мне трудно не думать о том, что, может быть, если бы быстрее шли какие-то процессы, более четким было понимание угрозы жизни Навального в общественном мнении, если бы меньше сопротивления пришлось преодолевать правительству Шольца... Алексей сейчас был бы жив и был бы на свободе», — признался он. Вслед за Яшиным он возложил ответственность за смерть Навального на Путина.

Яшин, Кара-Мурза и Пивоваров планируют и дальше продолжать политическую деятельность, чтобы сделать Россию демократической, цивилизованной страной, а также добиваться освобождения политзаключенных, которых в России сейчас больше тысячи человек.



«Когда ты знаешь, что ты прав, ни страха, ни сомнения уже не остается. Очень-очень поддерживают письма. Пишите письма. Это всегда несколько минут из вашей занятой жизни. Но вы не представляете, сколько света и тепла дает этот листок бумаги, который протягивает надзиратель через кормушку камерной двери», — рассказал Кара-Мурза.

Он также отметил, что абсолютно уверен, что вернется на Родину. «Прикрепленный ко мне товарищ из ФСБ, когда самолет взлетал, онсказал: «Смотрите, последний раз видите родину». Я ему ответил: «Я историк по образованию. Я точно знаю, что я в Россию обязательно вернусь. И все мы обязательно вернемся. И что обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной страной».





*Признаны в России «иностранными агентами».



**Внесены в список «экстремистов и террористов».