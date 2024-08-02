МИД Сербии заявил, что осуждает вторжение России и поддерживает суверенитет Украины

Глава МИД Сербии Марко Джурич во время визита в Латвию заявил, что Сербия поддерживает все резолюции ООН, которые утверждают территориальную целостность и независимость Украины, сообщило сербское издание RTV.

«Мы стараемся выразить солидарность с украинским народом: мы понимаем его страдания, потому что и нам в 90-х годах прошлого века пришлось пережить тяжелые времена», — заявил Джурич, отметив, что 93% всей гуманитарной помощи, направленной в Украину из региона Западных Балкан, поступает именно из Сербии.



«Украина — дружественная для нас страна, которая уважает нашу территориальную целостность и наш национальный суверенитет», — сказал глава МИД Сербии, подразумевая отказ Украины признать независимость Косово.



В июне Financial Times написала, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро. Белград экспортирует снаряды западным союзникам Украины, а те передают их на нужды ВСУ.



Ранее также сообщалось, что считавшаяся дружественной по отношению к российским властям Сербия через посредников в Европе поставляет оружие Украине.



Фото: RTV