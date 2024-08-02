Казанский федеральный университет оплатит обучение детям участников войны

Казанский федеральный университет (КФУ) выделил 25 млн рублей из собственных средств на обучение детей участников войны против Украины, сообщила пресс-служба университета, отметив, что это решение поддержал глава республики Рустам Минниханов.

«Принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100 процентов в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в сообщении.



В вузе уточнили, что данная льгота распространяется на студентов очной и очно-заочной формы обучения, получающих высшее образование впервые (бакалавриат или специалитет).



Согласно подсчетам «Idel.Реалии»*, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло более 17 тысяч уроженцев и жителей Поволжья, из них — 2 182 уроженца Татарстана. Больше погибших только в Башкортостане.



По данным «Важных историй»*, более 2 тысяч человек поступили в 18 лучших вузов России по квотам для участников войны в Украине и их детей в 2024 году. Это на 75% больше, чем было зачислено в эти же вузы по «отдельной квоте» в прошлом году.



В КФУ по «отдельной льготе», касающейся участников войны в Украине и их детей, поступили 147 человек.

* Признаны в России

«иностранными агентами» и «нежелательными организациями».