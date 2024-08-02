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Казанский федеральный университет оплатит обучение детям участников войны

02.08.2024

На эти цели выделили 25 млн рублей из собственных средств вуза

Казанский федеральный университет (КФУ) выделил 25 млн рублей из собственных средств на обучение детей участников войны против Украины, сообщила пресс-служба университета, отметив, что это решение поддержал глава республики Рустам Минниханов.

«Принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100 процентов в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что данная льгота распространяется на студентов очной и очно-заочной формы обучения, получающих высшее образование впервые (бакалавриат или специалитет).

Согласно подсчетам «Idel.Реалии»*, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло более 17 тысяч уроженцев и жителей Поволжья, из них — 2 182 уроженца Татарстана. Больше погибших только в Башкортостане.

По данным «Важных историй»*, более 2 тысяч человек поступили в 18 лучших вузов России по квотам для участников войны в Украине и их детей в 2024 году. Это на 75% больше, чем было зачислено в эти же вузы по «отдельной квоте» в прошлом году.

В КФУ по «отдельной льготе», касающейся участников войны в Украине и их детей, поступили 147 человек.


*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательными организациями». 

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