На второго новосибирского депутата-«иноагента» составят протокол за «недонесение» на себя в Минюст

Независимого депутата Новосибирска вызвали на составление протокола об административном правонарушении, об этом он сообщил в своих соцсетях. Картавина обвиняют в том, что он заранее не предупредил Минюст, что «намеревается действовать в качестве иностранного агента».

Штраф по данной статье — от 30 до 50 тысяч рублей.

«Вот и мне пришло письмо от Минюста, что я не предвидел их гениального решения, и не обогнал на повороте. Не донес сам на себя раньше, не нашил звезды на рукав самостоятельно, и все, что там положено в их фантазиях. Так меня на битву экстрасенсов не возьмут», — написал депутат в телеграм-канале.



Минюст признал Картавина «иноагентом» в феврале этого года.



В июне Антона Картавина с его коллегу по депутатскому корпусу Светлану Каверзину* вызвали на допрос в ФСБ в качестве свидетелей по уголовному делу о «финансировании экстремистской деятельности». Против кого оно возбуждено, неизвестно — депутаты находятся под подпиской о неразглашении.



В конце июля протокол об «осуществлении лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента» составили на Каверзину, которую Минюст признал «иноагентом» в марте.



По недавнему ужесточению законов об «иноагентах» в РФ действующих депутатов, которым присвоили такой статус, лишат мандатов уже осенью 2024 года, если их не удалят из реестра. «Иноагенты» также не могут баллотироваться в органы власти.







*Признаны в России «иностранными агентами».



Фото: НСГ