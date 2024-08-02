The Insider*: Руководитель Первой службы ФСБ оказался подпольным миллиардером

Генерал-лейтенант ФСБ Владислав Меньщиков возглавляет Первую службу ФСБ (контрразведка), которая не может похвастаться большим числом пойманных шпионов, зато в последнее время оказалась в центре скандалов из-за того, что под видом шпионов арестовывает иностранных журналистов для пополнения обменного фонда. именно Первая служба стоит за уголовным преследованием журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Генерал Владислав Меньщиков, по данным WSJ, лично докладывал Владимиру Путину о деле журналиста.

Как выяснил The Insider, высокопоставленный чекист причастен к коррупционным схемам вокруг российской оборонной компании, а дорогостоящее имущество и бизнес записывает на своих родственников.



Ранее Меньщиков возглавлял оборонный концерн «Алмаз-Антей», потом Главное управление специальных программ президента, в ведении которого находится сеть секретных бункеров. Руководит Первой службой с 2015 года. Однако связь с концерном не потерял, его бывший заместитель стал бизнес-партнером его дочери.



Дочь генерала ФСБ Татьяна Меньщикова, по данным издания, через несколько компаний владеет коммерческой недвижимостью на сумму около 3 млрд рублей. Например, особняком у метро «Достоевская» площадью 1120 кв. метров за 780 млн рублей. В центре Москвы она сдает помещения в аренду футбольной Премьер-лиге под штаб-квартиру и «Газпромбанку Автолизинг».



Общая выручка аффилированных с Меньщиковой фирм за прошлый год превысила 800 млн рублей. Помимо прочего, ей принадлежит бизнес по продаже женских прокладок, подгузников для детей и взрослых.

После полномасштабного вторжения в Украину, когда концерн Mercedes-Benz уже свернул свой бизнес в стране, Татьяна Меньщикова приобрела в декабре 2022 года новый Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC немецкого производства.

В равных долях с Меньщиковой фирмами владеет Ян Новиков — глава государственного Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», который работал заместителем у Владислава Меньшикова, когда тот руководил концерном.



Как установил The Insider, близкие члены семьи Меньщикова получали госконтракты от «Алмаз-Антея». Родственница супруги генерала ФСБ Татьяна Сухорукова через ООО «Альбион» занималась обслуживанием деловых поездок сотрудников госконцерна. А предполагаемая мать главы Первой службы Валентина Меньщикова как минимум до 2018 года владела долей в предприятии «Новые технологии и материалы», которое обеспечивает «Алмаз-Антей» крепежной продукцией. Чистая прибыль компании составляла сотни миллионов рублей в год.



Через «Алмаз-Антей» семья генерала ФСБ получила землю в престижном подмосковном поселке Новогорск. Согласно имеющимся у издания документам, в 2010 году собственником земли стало ООО «Алмаз-Солнечный», входящее на тот момент в «Алмаз-Антей». Спустя всего полторы недели новым владельцем значился уже зять Меньщикова, а в 2019 году земля по брачному договору отошла дочери главы Первой службы. Теперь у нее целое поместье из нескольких земельных участков и коттеджей, которые можно оценить в полмиллиарда рублей.







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: rus.team



