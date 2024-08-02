Генпрокуратура попросила лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, которого подозревают в причастности к организации убийства

Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с подозрением его в причастности к организации убийства. Совфед удовлетворил просьбу Генпрокуратуры.

Сенатор уже задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания.



Следственный комитет сообщил, что Савельев в августе 2023 года поручил знакомому организовать убийство делового партнера и передал вознаграждение. Однако убийство не состоялось. Дело квалифицировали как организацию покушения на убийство. РБК со ссылкой на источники сообщил, что «они делили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки», а предприниматель из-за растраты денег фонда отбывал наказание в колонии. Для его убийства привлекли бывшего сотрудника ФСИН, но тот рассказал о подготовке покушения в ФСБ. Савельев организовывал убийство через свою помощницу, которой он передал для этого 10 миллионов рублей.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации от «Единой России» с 2016 года, где представляет Тульскую область. Он входит в комитет по экономической политике. С 1999 по 2016 год он был депутатом Госдумы. Как сообщил секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко, членство сенатора Савельева в «Едре» приостановлено, он снят со всех должностей.

Савельев награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сенатор включен в санкционные списки ЕС и США.