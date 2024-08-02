CNN: Ключом к сделке стала способность Джо Байдена убедить канцлера Германии Олафа Шольца освободить киллера Вадима Красикова

Как пишет CNN, в конце июня сотрудники ЦРУ провели секретную встречу с офицерами российской разведки в одном ближневосточном городе, чтобы представить предложение о возможном обмене заключенными. Это было последнее предложение из серии тех, которые американские чиновники делали России в течение нескольких лет, пытаясь добиться освобождения американцев, находящихся в российских тюрьмах. Однако на этот раз ЦРУ предложило Кремлю отдать киллера ФСБ Вадима Красикова, который был осужден за убийство и отбывал пожизненное заключение в немецкой тюрьме.

В начале июля в телефонном разговоре с директором ЦРУ Биллом Бернсом российская сторона сообщила американцам, что в принципе согласна на сделку, но конкретные детали еще предстоит уточнить. Затем, 17 июля, Москва официально приняла условия, положив начало крупнейшему со времен холодной войны обмену заключенными между США и Россией.

CNN поговорили с десятком американских чиновников, которые рассказали о напряженных усилиях, которые администрация Байдена приложила к переговорам, включая преодоление неожиданных препятствий, которые порой грозили сорвать всю операцию.

Ключом к сделке стала способность президента Байдена убедить канцлера Германии Олафа Шольца освободить Красикова, российского заключенного, которого больше всего искал Путин. Когда Красиков был осужден за убийство бывшего чеченского боевика, немецкий суд, вынесший ему приговор, заявил, что он действовал от имени российского государства, застрелив свою жертву «в стиле расстрела» средь бела дня.

Администрация Байдена в течение многих лет добивалась освобождения Пола Уилана, и в январе 2023 года сотрудники американской разведки встретились со своими российскими коллегами в третьей стране, чтобы предложить обменять Уилана на двух российских граждан, содержащихся в Словении. Россия отклонила это предложение тогда. Затем ситуация изменилась: в марте 2023 года российские спецслужбы арестовали Гершковича за шпионаж — то же обвинение, что и против Уилана, которое США категорически отрицали.

Администрация Байдена уже обменяла своего самого ценного российского заключенного, осужденного торговца оружием Виктора Бута, ценных российских шпионов в заключении не осталось, поэтому чиновники искали по всему миру ценных российских заключенных, занимаясь тихой дипломатией с союзниками, чтобы найти других для заключения сделки. И поняли, что это может быть Красиков, однако нужно было убедить правительство Германии обменять его.

Госсекретарь Энтони Блинкен узнал от высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джеймса Рубина, который общался с командой Навального, что есть основания полагать, что Германия согласится на обмен Красикова, если для этого будет весомый моральный императив, сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

На встрече «Большой семерки» в апреле 2023 года Блинкен поднял идею о передаче Красикова министру иностранных дел Германии Анналене Баербок. Но та, по словам американского чиновника, знакомого с вопросом, опасалась, что Навальный просто вернется в Россию. В течение всего этого года официальные лица тихо работали над тем, чтобы немецкое правительство согласилось освободить Красикова — в том числе с помощью уговоров со стороны Байдена и Харрис.

Байден поднял этот вопрос в январском разговоре с Шольцем и вновь обсудил его с ним в феврале во время встречи в Овальном кабинете. По словам представителя администрации, на тот момент американские чиновники считали, что сделка имеет все шансы состояться. По словам высокопоставленного представителя администрации, канцлер Шольц ответил президенту: «Для вас я сделаю это».

«После смерти Навального все затихло», — сказал один американский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Харрис, которая находилась в Германии на Мюнхенской конференции, на личной встрече с канцлером Германии надавила на Шольца, чтобы тот способствовал освобождению Красикова. Завершив запланированную встречу с Шольцем, она попросила всех сотрудников покинуть комнату для того, что американские чиновники иногда называют «ограниченной двусторонней встречей». В ходе этой беседы Харрис подчеркнула, что освобождение Красикова будет иметь решающее значение для заключения сделки, сообщил CNN один из сотрудников Белого дома.

«После смерти Навального все затихло», — сказал один американский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

По словам американского чиновника, новый список был составлен в конце марта. В апреле президент Байден направил письмо Шольцу, и в начале июня немцы наконец согласились освободить Красикова. Ключевым моментом, по словам нескольких американских чиновников, было включение Кара-Мурзы** и еще семи российских политзаключенных.

Как утверждает CNN, США пришлось уговаривать не только Германию. Еще в Мюнхене Харрис попросила о встрече с премьер-министром Словении Робертом Голобом. По словам представителя Белого дома, главная цель этой встречи — оказать давление на премьер-министра, чтобы он добился освобождения двух российских граждан, находящихся под стражей в Словении. Байден также оказывал давление на словенцев. За мгновение до того, как объявить о завершении своей кампании 2024 года, Байден позвонил словенскому премьер-министру и призвал его довести сделку до конца.

Молниеносные суды над Гешковичем и Курмашевой были связаны с готовящимся обменом.

Джефф Флейк, посол США в Турции, сказал, что в последние несколько недель существовал постоянный страх, что сделка может закончиться, особенно если учесть, что в обмене участвует так много деталей и так много людей.

«Мы просто боялись, что какая-нибудь утечка испортит все», — сказал Флейк в интервью CNN из Турции. По словам Флейка, его привлекли к работе «всего пару недель назад», когда обмен приближался к завершающей стадии. «Об этом знали очень и очень немногие», — сказал он.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Serdar Ozso