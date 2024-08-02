В Турции заблокировали Instagram*

Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям, сообщил телеканал NTV. Соответствующее постановление было опубликовано 2 августа. Причины и продолжительность блокировки официально не сообщаются.

По версии телеканала, блокировка может быть связана с решением социальной сети удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью 31 июля главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании. С осуждением платформы после этого выступил директор управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Это цензура, чистая и простая», — написал Алтун в соцсети X, добавив, что Instagram не ссылался на нарушения политики в связи со своими действиями.

В настоящее время доступ к ресурсу недоступен с компьютеров и мобильных устройств. Число пользователей Instagram в 85-миллионной Турции превышает 50 млн человек.



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Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.