В Google отрицают связь сбоев в работе YouTube в России с износом оборудования

1 августа российские пользователи YouTube столкнулись с массовыми перебоями в работе сервиса, в отдельных случаях — вплоть до остановки видеопотока. К вечеру того же дня сервис «Сбой.рф» отметил 9,5 тыс. жалоб на работу хостинга против нескольких десятков за день в течение недели.

Операторы связи ранее предупреждали об износе оборудования Google, однако в Google заявили «Коммерсанту», что сбои в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» с их стороны.



Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн неделю назад заявил о возможности замедления YouTube из-за «враждебной позиции иностранного ресурса», признав, что это намеренные действия российских властей. Однако потом сообщил, что его не так поняли.

По данным проекта «На связи», в ночь с 31 августа на 1 июля в России сильно замедлили YouTube, причем в некоторых рекгионах произошли локальные отключения. Известно о проблемах в 33 регионах России, а жалобы поступают как на всех крупных провайдеров, так и на небольших региональных.



Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке связали замедление трафика YouTube с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которое устанавливается на сетях операторов связи.



Подобную тактику российские власти уже использовали в ситуации с Twitter несколько лет назад, заявил The Bell* ИТ-специалист Филипп Кулин. По его словам, замедление происходит «не везде сразу, а секторами и на время». При этом на практике может блокироваться как мобильный, так и домашний интернет.







*Признан в России «иностранным агентом».