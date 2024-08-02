США признали соперника Мадуро Эдмундо Гонсалеса победителем выборов в Венесуэле

В четверг вечером Соединенные Штаты признали оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса победителем спорных выборов в стране. Как пишет The New York Times, госсекретарь Энтони Блинкен объявил об этом, несмотря на то что президент страны Николас Мадуро и контролируемый правительством избирком утверждали, что господин Мадуро победил на воскресных выборах. В своем заявлении Блинкен сказал, что «с учетом подавляющего числа доказательств Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес набрал больше всего голосов».

Доказательства «победы» так и не были представлены, команда Гонсалеса утверждает, что у нее есть документы с более чем 80 процентов машин для голосования, которые показывают, что он победил с непреодолимым отрывом.

Хотя в последние дни некоторые лидеры заявили о своей поддержке Гонсалеса, Соединенные Штаты — самая большая страна, которая признала его победителем. Как полагает издание, это решение наверняка разозлит Мадуро, однако неясно, повлияет ли это решение на ситуацию в Венесуэле.

Мадуро написал в социальной сети X, что готов разговаривать с Соединенными Штатами, «если американское правительство готово уважать суверенитет и прекратить угрожать Венесуэле».

Кандидатура Гонсалеса, которого поддерживает популярный лидер оппозиции Мария Мачадо, представляет собой самую серьезную угрозу для г-на Мадуро с момента его вступления в должность в 2013 году, считает NYT.

После выборов сторонники Гонсалеса и Мачадо вышли на улицы с протестами, что привело к репрессиям со стороны сил безопасности и вооруженных проправительственных банд. По данным правозащитной группы Foro Penal, погибли по меньшей мере 17 человек. По данным генерального прокурора страны, около 750 человек были арестованы.

Мачадо призвала сторонников провести в субботу марш в столице Каракасе и вывесить флаг Венесуэлы как «символ свободы».

В четверг правительства Мексики, Бразилии и Колумбии, где правят левые, поддерживающие относительно дружеские отношения с Мадуро, выступили с «призывом к избирательным властям Венесуэлы ускорить процесс и публично обнародовать данные с разбивкой по избирательным участкам».

В понедельник, через несколько часов после закрытия избирательных участков, контролируемый правительством избирательный орган заявил, что Мадуро получил 51 процент голосов, а Гонсалес — 44 процента.

Однако оппозиционеры утверждают, что собрали квитанции, распечатанные каждым избирательным аппаратом в конце дня, и что она собрала бумажные отчеты с 81 процента аппаратов. По их подсчетам, Гонсалес набрал 67 процентов голосов.

На этой неделе Мадуро обратился в Верховный суд, который контролируется его союзниками, чтобы урегулировать спор о выборах. Суд потребовал, чтобы Мадуро и Гонсалес предстали перед ним в пятницу.

Эксперт по вопросам демократии из Гарвардского университета Стив Левински назвал утверждение о победе Мадуро «одним из самых вопиющих случаев мошенничества на выборах в современной истории Латинской Америки».

В 2019 году администрация Трампа поддержала заявление Хуана Гуаидо, тогдашнего главы законодательного органа Венесуэлы, о том, что он является законным президентом. Гуаидо сослался на статью Конституции, которая позволяет председателю Национальной ассамблеи в определенных ситуациях занимать пост главы государства. Этот шаг поддержали десятки других стран, и на короткий момент показалось, что Мадуро может быть вынужден уйти. Но народная и политическая поддержка Гуаидо сошла на нет, и в прошлом году он бежал в Соединенные Штаты.





Фото: The New York Times

