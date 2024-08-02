Илья Яшин*: «Спасибо всем, кто переживал, всех вас обнимаю!»

Россияне и граждане Германии, которые вечером приземлились в Кельне на самолете из Анкары, так и не смогли выйти к журналистам и приехавшим поддержать их людям. Канцлер Германии Олаф Шольц, который также находился в аэропорту, сделал короткое заявление для прессы, пожелав прилетевшим «поправить свое здоровье и найти перспективы».

По словам Шольца, сделка, в рамках которой был освобожден осужденный пожизненно Вадим Красиков, далась Берлину нелегко, но это было необходимое решение. Он также рассказал, что немецкое правительство несколько недель сотрудничало с американскими и европейскими партнерами по этому вопросу, а переговоры об обмене заключенными заняли месяцы.

Первым опубликовал фотографию в своем телеграм-канале Илья Яшин. «Скоро все расскажу. А пока просто спасибо всем, кто переживал. Всех вас обнимаю!», — написал политик, который на фотографии все еще был в тюремной робе.

В Овальном кабинете Белого дома президент Байден еще до прилета освобожденных американских граждан встретился с их родственниками.



Администрация Белого дома также опубликовала видео телефонного разговора Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы* с семьями.

«У меня нет подходящих слов, я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске, вместо того чтобы слышать твой голос», — сказал Владимир Кара-Мурза своей дочери.

«Я хочу сказать, что вы проделали огромную работу, спасли так много жизней. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. <...> Я просто хотел сказать, я не думаю, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — обратился он к президенту США Джо Байдену.

Самолет с Эваном Гершковичем, Полом Уиланом и Алсу Курмашевой приземлился на авиабазе под Вашингтоном, их встречал президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, а также родственники вернувшихся заключенных.



Байден обнял всех троих, а Гершкович после приветствия с президентом поднял на руки свою мать.

*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: ТГ Ильи Яшина