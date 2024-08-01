Белый дом подтвердил освобождение Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы*

В рамках обмена США добились освобождения Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы, заявил президент США Джо Байден. У первых трех есть американское гражданство. У Владимира Кара-Мурзы — грин-карта.

«Нам удалось договориться об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых российских граждан», — указано в сообщении Белого дома

The Wall Street Journal подтвердил, что «американцы» покинули российский самолет в аэропорту Анкары. Издание также опубликовало подробности подготовки обмена заключенными между Россией и западными странами, который оценило как последнюю крупную победу Джо Байдена на посту президента США. Также WSJ подтвердил, что в рамках обмена изначально обсуждалось освобождение Алексея Навального** перед его гибелью в колонии.

Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров между США, Россией и Германией на правительственном уровне, говорится в публикации. «Стержнем» соглашения стал находившийся в Германии киллер ФСБ Вадим Красиков, пишет WSJ.





*Признан в России «иностранным агентом».

**Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: АР







