«Русь сидящая» и еще три антивоенных организации признаны в России «нежелательными»

Генпрокуратура признала «нежелательными» четыре новые организации, сообщает SOTA*.

В перечень попали два благотворительных фонда — чешский Za vaši a naši svobodu и немецкий Russland hinter gittern, зарегистрированное в Германии юридическое лицо основательницы «Руси сидящей» Ольги Романовой MRR-Fund gemeinnützige, а также чешский фестиваль Kulturus.

Генпрокуаратура сочла, что Za vaši a naši svobodu поставляет оружие Украине, Russland hinter gittern публикует новости, «демонизирующие образ России», MRR-Fund gemeinnützige дискредитирует российскую армию, а Kulturus организует «антироссийские мероприятия».

С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 180 позиций.

Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».