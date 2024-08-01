Обмен заключенных между Россией и США: Эван Гершкович и Пол Уилан уже за пределами России, в сделку по обмену включен Владимир Кара-Мурза*







UPD: По данным The Insider*, среди освобожденных политзаключенных: Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Эван Гершкович, Рико Кригер, Кевин Лик, Демури Воронин, Вадим Останин, Патрик Шебель, Пол Уилан и Герман Мойжес. Россия получила убийцу Вадима Красикова, шпионов Артема и Анну Дульцевых, Павла Рубцова, Михаила Микушина, хакера Романа Селезнева, мошенников Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

Турецкая разведка заявила, что операция по обмену 26 заключенных из семи стран состоялась в Анкаре при ее посредничестве, сообщили турецкие СМИ. Десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направляются в Россию, 13 — в Германию и трое — в США.





Как сообщают «Важные истории»*, из «Внуково» в Анкару вылетели два самолета Ту-204-300 Управделами президента России. Навстречу им направляется Lockheed C-130J-30 Hercules ВВС США с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии, а также американский коммерческий джет Dassault Falcon 7X из Осло, свидетельствуют данные Flightradar. Ориентировочное время прибытия одного из российских бортов в Анкару — 15:48 мск. Джет из Осло обозначил своим временем прибытия в Турцию 15:57 мск. Обмен может состояться в Анкаре в 17:00 по Москве.



Как пишет SOTA* со ссылкой на источники, пресс-конференция части освобожденных политзаключенных ожидается в Берлине в 19:00.

По данным «Агентства»**, в Калининград и Мурманск в первой половине дня также также летал АН-148, использовавшийся при обмене Виктора Бута.



Телеканал CBS сообщил, что в списке на обмен заключенными между Россией и странами Запада фигурируют 24 человека, 12 заключенных из России передадут Германии согласно сделке по обмену, восемь россиян вернутся на родину. Среди заключенных россиян, которые могут быть обменяны, есть осужденный в Германии Вадим Красиков. Также в обмене заключенными между Россией и США фигурирует журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева, передает CBS.

Как утверждает канал «ВЧК-ОГПУ»** со ссылкой на источники, в МВД России ранее были выписаны обычные загранпаспорта для всех осужденных граждан России, которых должны обменять на целую группу россиян, основным из которых предположительно станет киллер ФСБ Вадим Красиков, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.



Все участники обмена с российской стороны, политзаключенные, которых последние дни вывозили из СИЗО и колоний, не стали просить о помиловании с признанием своей вины, утверждает «ВЧК-ОГПУ». Специальным указом президента России все они помилованы без их признания и отправляются сейчас в третьи страны. США и страны Евросоюза дали российским властям негласные гарантии, что все обмененные в ближайшее время в Россию возвращаться не будут, утверждает канал.

В последние три дня на фоне сообщений о готовящемся масштабном обмене пропала связь с несколькими политзаключенными.



29 июля появились сообщения, что из колоний в Пермском крае и Новосибирске в неизвестном направлении этапировали экс-координаторов региональных штабов Навального*** Лилию Чанышеву**** и Ксению Фадееву****, которых обвиняют в организации и участии в деятельности «экстремистской организации». Чанышеву приговорили к 9,5 годам колонии, Фадееву — к 9 годам.







Лилия Чанышева







Ксения Фадеева



В этот же день стало известно, что из СИЗО в Сызрани в неизвестном направлении увезли правозащитника Олега Орлова**, приговоренного 27 февраля к двум с половиной годам по делу о повторной «дискредитации» армии по мотиву «ненависти и вражды».







Олег Орлов



Группа поддержки питерской художницы Саши Скочиленко, приговоренной к 7 годам колонии по статье о военных «фейках» за антивоенные ценники в магазине, сообщила, что в ответ на письмо им пришел ответ «адресат убыл».







Саша Скочиленко





На следующий день из колоний «пропали» Илья Яшин** и гражданин Германии Кевин Лик.

Яшин находился в смоленской колонии, в декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционера к 8,5 годам колонии общего режима за распространение «фейков» о российской армии.







Илья Яшин





Позже стало известно и об исчезновении Кевина Лика, осужденного по статье о «госизмене» на четыре года колонии. Его маме сообщили в колонии, что он «убыл».







Кевин Лик





31 июля стало известно, что адвоката Владимира Кара-Мурзы** Сергея Сафронова второй день подряд не пускают в омскую колонию — защита не знает, где находится политик. «В суде уверяют, что он на месте. Верится с трудом, — сообщил адвокат. — История и в самом деле странная, и на правду не похожа».







Владимир Кара-Мурза





Политик Владимир Кара-Мурза, гражданин России и Великобритании, был осужден на 25 лет колонии строгого режима по статьям о распространении «фейков» об армии, участии в деятельности «нежелательной организации» и «госизмене».

Уже утром 1 августа еще один политзаключенный — экс-координатор барнаульского штаба Навального Вадим Останин**** — был вывезен из рубцовской колонии в Москву. В 2023 году суд приговорил Останина к 9 годам колонии общего режима по делу команды Навального. Его признали виновным в участии в «экстремистском сообществе», а также в некоммерческой организации, «посягающей на личность и права граждан».



Между тем из базы данных Бюро тюрем США пропали данные о нескольких осужденных россиянах, некоторых называли в числе тех, кого Кремль хотел был обменять.



Как сообщил в районе 14:30 мск Bloomderg, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, осужденные в России за шпионаж на 16 лет колонии, были освобождены в рамках обмена заключенными и направляются за пределы России. Позже агентство сообщило, что Россия освободит Владимира Кара-Мурзу.



Mash утверждает, что первый этап обмена состоялся утром, в Калининграде России выдали Артема и Анну Дульцевых. В Словении супругов, офицеров СВР, задержали за шпионаж в Любляне в конце 2022 года. Согласно их легенде, они были аргентинскими гражданами Людвигом Гишем и Марией Майер-Муньос. Вскоре после ареста Дульцевых Россия вышла на связь с властями Словении и признала, что пара работала в интересах СВР. Они стали предметом переговоров об обмене заключенными между США и РФ.



