Россия освободила журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках обмена заключенными

Пол Уилан

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Внесен в список «террористов и экстремистов».





Американский телеканал31 июля сообщил, что журналистЭван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам по делу о шпионаже, может вернуться в США уже 1 августа.По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод». Делал он это якобы по заданию ЦРУ. Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года, после того как он посетил Нижний Тагил, где находится оборонный «Уралвагонзавод». Американца этапировали в Москву, он находился под арестом в СИЗО «Лефортово». 13 июня 2024 года Генпрокуратура предъявила Гершковичу окончательное обвинение, и дело передали в суд Екатеринбурга. Судебное следствие по делу журналиста завершили за два заседания 26 июня и 18 июля, после чего перешли к прениям и приговору, которые прошли в один день.Бывший морпех армии США Пол Уилан был приговорен в 2020 году к 16 годам колонии за «шпионаж». Он был задержан в номере московского отеля «Метрополь» «при проведении шпионской акции», ФСБ отчиталась о его задержании 31 декабря 2018 года.По версии следствия, он получал флеш-карту со списком сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Брат Уилана рассказывал, что тот прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу друга, бывшего морпеха, и россиянки. Уилан раньше служил в морской пехоте США и несколько раз был в командировках в Ираке. В 2020 году его приговорили 16 годам колонии и этапировали в ИК-17 в Мордовии.Президент США Джо Байден неоднократно обещал добиться освобождения Гершковича и Уилана. После убийства Алексея Навальногонаписала, что переговоры Вашингтона с Москвой об обмене журналиста не сдвигались с места, и тогда бывшая госсекретарь Хилари Клинтон пролоббировала включение в сделку российского оппозиционера — обменять его предлагалось на осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. Обмен не состоялся из-за смерти Навального.В марте 2024 года Байден заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича и Уилана. 17 июля глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что переговоры по обмену ведутся.