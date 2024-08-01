Петербургского электрика отправили на 14 лет в колонию за подрыв шахты у военкомата

1-ый Западный окружной военный суд приговорил Никиту Семака* к 14 годам лишения свободы за подрыв вентшахты рядом с военкоматом, сообщила «Ротонда». Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначали штраф в размере 300 тысяч рублей.

5 сентября 2023 года Семак заложил взрывное устройство в вентиляционную шахту, ведущую к заброшенному бомбоубежищу, недалеко от военкомата Невского района. В результате взрыва никто не пострадал. 32-летнего электрика задержали, на видео он говорил, что хотел запугать людей, которые пойдут в военкомат, сразу признав свою вину.

Семака признали виновным сразу трем статья уголовного кодекса — незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывчатых веществ и теракт.



Первым «поджигателем» в Петербурге стал 53-летний водитель Александр Перов, он пытался сжечь военкомат на улице Чайковского в июле 2023 года. Его арестовали и внесли в список «террористов и экстремистов». 10 июня этого года мужчина умер в больнице, куда его привезли из следственного изолятора.



С 29 июля по 2 августа 2023 года военкоматы в России пытались поджечь 28 раз, из них 9 поджогов пришлись на 1 августа, шесть поджогов — в Санкт-Петербурге. Все обвиняемые рассказывают одну и ту же историю: позвонили мошенники, представились сотрудниками силовых ведомств, заставили взять кредит, а потом, чтобы помочь наказать преступную группу, назвали адрес, по которому нужно было приехать и поджечь здание.

СК признает, что люди выполнили указания мошенников, однако квалифицирует эти действия как теракт, а подследственных включают в список «террористов» и «экстремистов». Из шести человек, обвиненных в Петербурге, двое не дожили до суда, трех приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 10 лет, и только одному обвиняемому вместо теракта вменили статью об умышленном повреждении имущества, отправив на год и девять месяцев в колонию-поселение.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».



