Израиль заявил об уничтожении лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Израильские военные заявили в четверг, что убили Мухаммада Дейфа, неуловимого лидера военного крыла ХАМАС, который долгое время был одним из самых разыскиваемых боевиков и считался организатором нападения на Израиль 7 октября. ЦАХАЛ сообщил, что их вывод основан на разведывательных данных. ХАМАС пока не подтверждает эту информацию.

Авиаудар по местонахождению Дейфа был произведен еще 13 июля, однако на тот момент израильские военные не сказали точно, был ли убит Дейф, а ХАМАС не дал никаких комментариев. «После оценки разведданных можно подтвердить, что Мухаммад Дейф был уничтожен в результате удара», — говорится в заявлении израильских военных.

Как пишет NYT, Дейф, переживший несколько предыдущих израильских покушений, был вторым лидером ХАМАС в Газе. Израильское правительство сделало уничтожение руководства ХАМАС заявленной целью войны, и его смерть будет засчитана как победа в этом деле. Как это может повлиять на операции ХАМАС, пока неизвестно: в прошлом группировка быстро заменяла убитых командиров.

Дейф вырос в лагере беженцев Хан-Юнис и вступил в ХАМАС в юности, примерно в момент основания группировки в конце 1980-х годов. Он быстро поднялся по карьерной лестнице, приобрел репутацию мастера по изготовлению бомб и организовал ряд нападений на Израиль, включая серию взрывов автобусов, которые подорвали израильско-палестинский мирный процесс в середине 1990-х годов.

По мнению аналитиков он превратил военное крыло ХАМАСа, «Бригады Кассама», в мощную и хорошо организованную боевую силу, насчитывающую десятки тысяч человек в своих рядах.



