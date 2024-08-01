1 августа Верховный суд Карелии признал факт геноцида советского народа со стороны Финляндии в годы Второй мировой войны, сообщает издание «Говорит Петрозаводск».

В прениях выступали прокурор, представитель правового отдела администрации главы Карелии, а также «малолетние узники концлагерей». Прокуратура оценила ущерб в более чем в 20 триллионов рублей.

«В ходе изучения и анализа архивных материалов были доподлинно установлены обстоятельства уничтожения мирного населения. Допросы свидетелей и потерпевших, пострадавших от действий карателей, стали еще одним подтверждением их преступных планов, направленных на полное истребление местных жителей, как этнической, расовой и религиозной группы», — отчитались о процессе в СК.

Суд поддержал историческую версию прокуратуры, утверждавшей, что в период «оккупации» финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных. «Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных, — указывало в иске ведомство.

Иск был подан в целях защиты «национальных интересов», «доведения до мировой общественности информации о жертвах» и «восстановления исторической справедливости».

В день начала процесса пресс-служба УФСБ по Карелии предупредила журналистов об уголовной ответственности за госизмену в случае помощи иностранным государствам и их представителям в подготовке «антироссийского контента».

На первом же заседании прокурор Дмитрий Харченков и глава Карелии Артур Парфенчиков показали фильм о взаимоотношениях России и Финляндии с 1917 года. Зрители увидели и услышали подробности (вплоть до меню обедов) встреч Гитлера и Маннергейма и их союзничестве, о том, как Финляндия участвовала во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Все последующие выступающие в качестве «экспертов» зачитывали отрывки из разных книг и монографий, в которых доказывалась версия обвинения и обелялась роль Сталина.

Уголовное дело по факту геноцида советских граждан в Карелии во время Второй мировой войны СК возбудил в 2020 году, однако мейнстримом тема стала в 2024 году. В июне Российское военно-историческое общество (РВИО) провело в Москве выставку под названием «Эпизоды финской русофобии», на которой среди прочего рассказали, что виновниками массовых расстрелов в карельском Сандармохе были финны, а вовсе не НКВД.





Фото: Говорит Петрозаводск