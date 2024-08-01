Экс-главу штаба Навального* в Барнауле Вадима Останина** вывезли из рубцовской колонии в Москву, это уже 10-й политзаключенный для возможного обмена

Экс-глава барнаульского штаба Алексея Навального Вадим Останин вывезен из рубцовской колонии в Москву, сообщил со ссылкой на адвоката местный активист Артем Сахаров.

За последние дни Останин стал десятым политзаключенным, которого внезапно увезли из колонии в неизвестном направлении.



В 2023 году суд приговорил Останина к 9 годам колонии общего режима по делу команды Навального. Его признали виновным в участии в «экстремистском сообществе», а также в некоммерческой организации, «посягающей на личность и права граждан».



Разговор о возможном обмене российских политзаключенных идет уже несколько дней, обрастая новыми подробностями.



Из базы данных Бюро тюрем США пропали данные о нескольких осужденных россиянах, некоторых называли в числе тех, кого Кремль хотел был обменять.

Американский телеканал Fox News 31 июля сообщил, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам по делу о шпионаже, может вернуться в США уже 1 августа

По данным «Агентства»***, самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727 вылетел из московского аэропорта «Внуково» и уже приземлился в Калининграде. Ранее самолеты Ан-148 использовались при обмене Виктора Бута, Константина Ярошенко, а также Надежды Савченко на россиян.







*Признаны в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.



**Внесен в с список «экстремистов и террористов».

***Признано в России «иностранным агентом».

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