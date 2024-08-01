Глава «Военторга» задержан по делу о хищении денег на контрактах для Минобороны на сумму более 400 млн рублей

О задержании руководителя «Военторга» сообщило МВД России. Ведомство имя не раскрыло, однако на сайте Минобороны главой «Военторга» указан Владимир Павлов, получивший этот пост в 2012 году.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Вместе с Павловым также задержан 41-летпий бизнесмен из Северной Осетии, через компанию которого осуществлялись схемы хищения.



По версии следствия, руководитель и сотрудники «Военторга», «объединившись в устойчивую организованную группу, с 2019 по 2022 годы при поставке Минобороны армейских несессеро необоснованно завысили цену товаров на 400 миллионов рублей. Общая сумма контрактов составила 625 млн рублей.



Следствие провело 64 обыска в Москве, Ставропольском и Краснодарском краях и Северной Осетии, по делу опрошено 30 свидетелей, помимо руководителя военторга, задержан 41-летний бизнесмен из Северной Осетии, через компанию которого «Военторг» закупал несессеры, которые потом перепродавал Минобороны.



«Военторг» занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания, а также поставками и пошивом военной формы для Минобороны РФ. В 2016 гоу правительство определило «Военторг» единственным поставщиком вещевого имущества для Вооруженных сил РФ.

