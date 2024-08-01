В тюрьме Гуантанамо главный обвиняемый в теракте 11 сентября и двое его сообщников согласились признать вину, чтобы избежать смертной казни

В тюрьме Гуантанамо на Кубе трое обвиняемых в теракте 11 сентября 2001 года — Халид Шайх Мохаммед, Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хаусави — согласились признать себя виновными в теракте в обмен на пожизненное заключение вместо смертное казни в тюрьме Гуантанамо на Кубе, сообщает The New York Times.

Пентагон одобрил сделку, сообщили изданию представители министерства обороны, знакомые с соглашением. Эти люди находятся под стражей в США с 2003 года. Халид Шейх Мохаммед был арестован в Пакистане в 2003 году, а в 2008-м ему предъявили обвинение по множеству пунктов, включая главный — убийство 2796 человек 11 сентября 2001 года. Но дело погрязло в более чем десятилетних досудебных разбирательствах, которые были сосредоточены на вопросе о том, допустимы ли в суде показания, полученные под пытками в секретных тюрьмах ЦРУ.



Информация о сделке появилась в письме прокуроров военного трибунала членам семей жертв терактов 11 сентября 2001 года.



«В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых преступлениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении», — говорится в письме, которое подписали контр-адмирал Аарон К. Руг, главный прокурор военных комиссий, и три адвоката из его команды.







Фото: Reuters