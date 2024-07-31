NYT: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю

Как пишет The New York Times, Хаменеи отдал приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром, вскоре после того, как Иран объявил, что Хания был убит, сообщили три иранских чиновника.

Иран и ХАМАС обвинили в убийстве Израиль; Израиль, воюющий с ХАМАС в секторе Газа, не признал и не опроверг убийство Хании, который находился в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана.



Неясно, насколько решительно ответит Иран и будет ли он снова выверять свою атаку, чтобы избежать эскалации. Иранское военное командование рассматривает возможность еще одного комбинированного удара беспилотниками и ракетами по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы, но будет стараться избегать ударов по гражданским объектам, сообщили иранские чиновники. Один из рассматриваемых вариантов — скоординированная атака Ирана и других фронтов, где у него есть союзники, включая Йемен, Сирию и Ирак, для достижения максимального эффекта, сказали они.

В своем публичном заявлении по поводу смерти Хании Хаменеи Хаменеи дал понять, что Иран примет прямой ответ, сказав: «Мы считаем месть за его кровь своим долгом», потому что это произошло на территории Исламской Республики.



В заявлениях других иранских чиновников, включая нового президента Масуда Пезешкиана, также открыто говорилось, что Иран будет мстить Израилю.



«Прежде чем мстить, сначала обеспечьте безопасность верховного лидера», — отреагировал Алиреза Катеби Джахроми, журналист и сторонник иранского правительства, в посте на сайте X.



«Иран, вероятно, считает, что у него нет другого выбора, кроме ответных действий, чтобы сдержать дальнейшие атаки Израиля, защитить свой суверенитет и сохранить авторитет в глазах своих региональных партнеров», — цитирует издание директора по Ирану Международной кризисной группы Али Ваеза.



Между тем, американская авиакомпания United Airlines сообщила, что сегодня прекращает регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности.

Фото: The New York Times