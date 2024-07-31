Художника Даниила Кринари нашли в СИЗО Казани

Накануне Кринари, которого приговорили к пяти годам колонии за «конфиденциальное сотрудничество» с Украиной, увезли из СИЗО Капотни в неизвестном направлении. На фоне исчезновения из российских колоний других политзаключенных группа поддержки художника отметила, что его этап был ожидаем.

В декабре 2022 года Кринари задержали в белорусском городе Гродно и доставили в Москву, с тех пор он находился в СИЗО.



В апреле художника приговорили к пяти годам колонии из-за вмененного сотрудничества с украинскими спецслужбами, в начале лета этот приговор утвердили.



