На фоне разговоров о возможном обмене политзаключенных из базы бюро тюрем США пропали данные о нескольких осужденных россиянах

Юрист Игорь Слабых обратил внимание, что из базы бюро тюрем США пропали данные о перспективных для обмена заключенных — Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, отбывающих наказание в США.

Адвокат Александра Винника заявил РИА «Новости», что не может комментировать слухи об обмене заключенными между Россией и США, «пока он не случится», добавив, что не может раскрыть информацию о местонахождении своего подзащитного.



Из базы также пропал и сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман, который был задержан спецслужбами США в 2014 году на Мальдивах, а позже приговорен в США к гигантскому сроку за киберпреступления и мошенничество.



При этом информация о других россиянах, отбывающих наказание в американских тюрьмах, по-прежнему доступна. К примеру, в базе все еще можно найти хакера Владимира Дунаева, сообщает РИА «Новости».

