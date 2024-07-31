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#Новости

На фоне разговоров о возможном обмене политзаключенных из базы бюро тюрем США пропали данные о нескольких осужденных россиянах

31.07.2024

Среди них Роман Селезнев, приговоренный в США к 14 и 27 годам за киберпреступления и мошенничество

Юрист Игорь Слабых обратил внимание, что из базы бюро тюрем США пропали данные о перспективных для обмена заключенных — Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, отбывающих наказание в США.

Адвокат Александра Винника заявил РИА «Новости», что не может комментировать слухи об обмене заключенными между Россией и США, «пока он не случится», добавив, что не может раскрыть информацию о местонахождении своего подзащитного.

Из базы также пропал и сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман, который был задержан спецслужбами США в 2014 году на Мальдивах, а позже приговорен в США к гигантскому сроку за киберпреступления и мошенничество.

При этом информация о других россиянах, отбывающих наказание в американских тюрьмах, по-прежнему доступна. К примеру, в базе все еще можно найти хакера Владимира Дунаева, сообщает РИА «Новости».


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