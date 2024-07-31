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США приостановили помощь Грузии на сумму более 95 млн долларов из-за принятия антидемократического закона об «иностранных агентах»

31.07.2024

ЕС также заморозил военную помощь Грузии на сумму около 32 млн долларов

Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи правительству Грузии на сумму более 95 млн долларов из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», который Вашингтон считает антидемократическим, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

«Антидемократические действия и лживые заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО», — цитирует Reuters заявление Блинкена. При этом госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь народу Грузии.

По словам Блинкена, пауза в предоставлении американской помощи является результатом пересмотра двустороннего сотрудничества, о котором было объявлено в мае, наряду с визовыми ограничениями. Эти действия побудили правящую партию Грузии обвинить Вашингтон в проведении политики «угроз и шантажа».

Закон, принятый парламентом Грузии в июне, требует, чтобы организации, получающие финансирование из-за рубежа, регистрировались в качестве иностранных агентов. Он подвергся критике со сторон оппозиции и президента страны Саломе Зурабишвили, которые считают его калькой с российского репрессивного закона об «иноагентах».

Европейский союз также заморозил военную помощь Грузии на сумму в 32 млн долларов.


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