США приостановили помощь Грузии на сумму более 95 млн долларов из-за принятия антидемократического закона об «иностранных агентах»

Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи правительству Грузии на сумму более 95 млн долларов из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», который Вашингтон считает антидемократическим, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

«Антидемократические действия и лживые заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО», — цитирует Reuters заявление Блинкена. При этом госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь народу Грузии.

По словам Блинкена, пауза в предоставлении американской помощи является результатом пересмотра двустороннего сотрудничества, о котором было объявлено в мае, наряду с визовыми ограничениями. Эти действия побудили правящую партию Грузии обвинить Вашингтон в проведении политики «угроз и шантажа».

Закон, принятый парламентом Грузии в июне, требует, чтобы организации, получающие финансирование из-за рубежа, регистрировались в качестве иностранных агентов. Он подвергся критике со сторон оппозиции и президента страны Саломе Зурабишвили, которые считают его калькой с российского репрессивного закона об «иноагентах».

Европейский союз также заморозил военную помощь Грузии на сумму в 32 млн долларов.