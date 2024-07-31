20 лет лишения свободы назначили жителю Алтайского края за попытку отравить российских военных

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтая Дмитрия Селезнева* к 20 годам лишения свободы за попытку отравления военных, сообщает «Коммерсант». Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии.

По версии следствия, он связался в «Одноклассниках» с некими украинцами и в ходе переписки с ними «неоднократно обозначал свое негативное отношение к действующему политическому курсу России и проводимой специальной военной операции». В материалах следствия указывается, что мужчина решил помешать подготовке мобилизованных и сорвать их отправку на войну.



По данным спецслужб, на полевой кухне обвиняемый добавил в воду средство от насекомых, способное вызвать острое отравление и даже смерть. Весь процесс он снял на видео, которое отправил своим вербовщикам с Украины. «Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку отравленная вода не была использована для питья и приготовления пищи личному составу»,— сообщили в военном суде.



Селезнева задержали в сентябре прошлого года и предъявили обвинение в «покушении на государственную измену» и «покушении на теракт».



* Внесен в список

«террористов и экстремистов».