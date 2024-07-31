К Владимиру Кара-Мурзе* второй день подряд не пускают адвоката

UPD: Владимира Кара-Мурзу этапируют из колонии в Омске, сообщает Reuters со ссылкой на ФСИН.

Адвоката Владимира Кара-Мурзы Сергея Сафронова второй день подряд не пускают в колонию — защита не знает, где находится политик, сообщил «Первый отдел»*. В последний раз адвокат виделся с политиком в прошлый четверг.

Адвокат приезжал к подзащитному во вторник, но в колонии отказали ему во встрече с Кара-Мурзой, объяснив это тем, что заключенный находится на обследовании. Ему предложили приехать на следующий день. Такое, по словам юриста, происходит не в первый раз. Однако в среду, когда адвокат опять приехал в колонию, он получил отказ во встрече с политиком под тем же предлогом.



В четверг должен пройти суд с участием Кара-Мурзы. Защитник поинтересовался в суде о том, где сейчас находится Кара-Мурза. «В суде уверяют, что он на месте. Верится с трудом, — сказал он. — История и в самом деле странная, и на правду не похожа».



Политик Владимир Кара-Мурза был осужден на 25 лет колонии строгого режима по статьям о распространении «фейков» об армии, участии в деятельности «нежелательной организации» и «госизмене». Кара-Мурза — гражданин России и Великобритании, он один из тех, кого международное сообщество пытается обменять у России.



За последние два дня стало известно об исчезновении из колоний и СИЗО семи политзаключенных — Олега Орлова*, Саши Скочиленко, Лилии Чанышевой**, Ксении Фадеевой**, Ильи Яшина*, Кевина Лика и Даниила Кринари. Правозащитники полагают, что это может быть подготовкой к обмену. Кандидатами на обмен с российской стороны считаются также журналист Эван Гершкович и Пол Уилан. Адвокат последнего Ольга Карлова в среду сообщила, что не знает, находится ли ее подзащитный до сих пор в мордовской колонии. Адвокат Гершковича накануне отказался от комментария.



Как пишет Reuters, в США находятся по меньшей мере двое граждан России, осужденных по обвинениям в киберпреступлениях, которые могли бы фигурировать в обмене, — Владимир Дунаев и Роман Селезнев. Еще одним кандидатом на обмен может быть Вадим Красиков, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Москва неоднократно давала понять, что заинтересована в этом обмене.







*Признаны в России «иностранными агентами».



**Внесены в список «террористов и экстремистов».

Фото: РИА Новости