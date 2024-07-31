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#Новости

Госдума за одно чтение приняла закон, уравнивающий выдачу гражданства с постановкой на воинский учет

31.07.2024

Он был внесен ночью, уже днем депутаты проголосовали за эту законодательную инициативу

Иностранцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. Необходимые поправки внесли в Госдуму за полчаса до полуночи, а уже на следующий день закон был принят в трех чтениях.

Иностранные граждане призывного возраста будут обязаны одновременно с получением российского паспорта вставать на воинский учет. Если мигрант, получивший российский паспорт, по какой-либо причине не встанет на воинский учет, это может стать основанием для лишения гражданства.

Мужчины призывного возраста и так обязаны вставать на учет после получения гражданства России, однако дополнительные меры вводятся из-за фактов, «когда такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности», указано в пояснительной записке. Теперь органы МВД будут передавать информацию о получателях гражданства военкоматам.

В конце июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что около 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России, участвуют в войне в Украине. Однако он добавил, что многие мигранты, получившие паспорта РФ, не хотят участвовать в российской агрессии против Украины. По его словам, следователи «более 30 тысяч человек уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, их поставили на учет».

В январе Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный вариант получения российского гражданства иностранцами, подписавшими контракт о прохождении военной службы.

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