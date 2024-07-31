Госдума за одно чтение приняла закон, уравнивающий выдачу гражданства с постановкой на воинский учет

Иностранцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. Необходимые поправки внесли в Госдуму за полчаса до полуночи, а уже на следующий день закон был принят в трех чтениях.

Иностранные граждане призывного возраста будут обязаны одновременно с получением российского паспорта вставать на воинский учет. Если мигрант, получивший российский паспорт, по какой-либо причине не встанет на воинский учет, это может стать основанием для лишения гражданства.



Мужчины призывного возраста и так обязаны вставать на учет после получения гражданства России, однако дополнительные меры вводятся из-за фактов, «когда такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности», указано в пояснительной записке. Теперь органы МВД будут передавать информацию о получателях гражданства военкоматам.



В конце июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что около 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России, участвуют в войне в Украине. Однако он добавил, что многие мигранты, получившие паспорта РФ, не хотят участвовать в российской агрессии против Украины. По его словам, следователи «более 30 тысяч человек уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, их поставили на учет».



В январе Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный вариант получения российского гражданства иностранцами, подписавшими контракт о прохождении военной службы.

