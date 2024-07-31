Пропала связь с американцем Полом Уиланом, который отбывает в колонии 16 лет за «шпионаж»

Адвокат Пола Уилана Ольга Карлова сообщила, что она направляла просьбу посетить колонию, чтобы удостовериться, что Уилан находится там, но ей не отвечают. «Ко мне поступают запросы от журналистов из разных международных агентств с просьбой пояснить, известно ли мне местонахождение Пола, поскольку идут слухи о возможном обмене. Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают», — написала Ольга Карлова. Сторона защиты публично обращается к Общественной наблюдательной комиссии с просьбой посетить колонию и удостовериться, что Уилан находится там. Бывший морпех армии США Пол Уилан был приговорен в 2020 году к 16 годам колонии за «шпионаж». Он был задержан в номере московского отеля «Метрополь» «при проведении шпионской акции», ФСБ отчиталась о его задержании 31 декабря 2018 года.

По версии следствия, он получал флеш-карту со списком сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Брат Уилана рассказывал, что тот прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу друга, бывшего морпеха, и россиянки. Уилан раньше служил в морской пехоте США и несколько раз был в командировках в Ираке. Сейчас он отбывает срок в ИК-17 в Мордовии.

Это не первый случай за последние дни, когда пропадает связь с заключенными. Накануне стало известно, что в неизвестном направлении из разных колоний и СИЗО этапировали Илью Яшина*, Олега Орлова*, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву**, Ксению Фадееву** и Даниила Кринари. Связи до сих пор нет.



Ранее член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева писала, что исчезновение семи политзаключенных за последние два дня может быть связано с их обменом на кого-то, кто сейчас находится за границей.

США Неоднократно пытались обменять Пола Уилана и журналиста WSJ Эвана Гершковича. В начале этого года планы практически осуществились, когда в обмен включили Алексея Навального** и Германия согласилась выдать России киллера из ФСБ Вадима Красикова, который получил пожизненный срок за убийство в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Однако после убийства Алексея Навального в колонии в Харпе, все отменили.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**Внесены в список «террористов и экстремистов».

Фото: ТАСС