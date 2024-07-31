В СИЗО Ростава-на-Дону умер военнопленный украинец Александр Ищенко

Военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в полку «Азов», умер в СИЗО, сообщил корреспондент «Медиазоны»** из зала заседаний в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, рассматривающего дело Ищенко и еще 23 «азовцев».

Документов, подтверждающих смерть подсудимого, СИЗО суду не предоставило, точная дата и причина смерти пока тоже неизвестны.



55-летний Ищенко в феврале 2022 года вступил в территориальную оборону полка «Азов» и стал водителем, по его словам, он лишь выгружал воду и возил раненых. Весной 2022 года в Мариуполе он попал в российский плен, а затем стал фигурантом самого массового «украинскому» дела в России над пленными бойцами «Азова». Двоих из них, Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского, уже обменяли на российских военнопленных и судят заочно.

Уголовное дело изначально было заведено на территории самопровозглашенной ДНР и обвиняемые содержались в СИЗО Донецка. В сентябре 2022 года дело было передано в суд, который после нескольких месяцев слушаний перенаправил его в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.



В июне 2023 обвинение вменило им несколько статей УК: действия, направленные на насильственный захват власти, участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

«Мемориал»** признал фигурантов этого дела политзаключенными. «Мы считаем решение Верховного Суда о признании полка „Азов“, террористической организацией неправомерным, а следовательно, неправомерны и обвинения по „террористическим“ статьям на основании причастности к этому подразделению. Более того, оно было принято только 2 августа 2022 года, уже после задержания фигурантов дела», — отметили правозащитники.







*Признаны в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.

**Признаны «иностранными агентами».

Фото: Александра Астахова/Медиазона