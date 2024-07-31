В Венесуэле во время протестов против фальсификаций на президентских выборов погибли 16 человек, 750 человек были арестованы

По меньшей мере 16 человек, включая одного солдата, погибли и еще около 750 были арестованы в результате протестов в Венесуэле, последовавших за крайне спорными президентскими выборами в выходные, сообщают правозащитные группы, правительственные чиновники и родственники жертв.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо опубликовала во вторник вечером данные, которые, по ее словам, свидетельствуют о победе Эдмундо Гонсалеса, кандидата, которого она поддерживала, на президентских выборах с большим отрывом. Обновленные результаты, представленные оппозицией, с использованием бумажных бюллетеней, собранных наблюдателями с 81 процента машин для голосования в стране, показали, что Гонсалес набрал 7,1 миллиона голосов, или 67%, против 3,2 миллиона, или 30% у Мадуро.



Как пишет The New York Times, сотни людей собрались во вторник у офиса Организации Объединенных Наций в Каракасе, осуждая официальные результаты выборов. Хорхе Родригес, председатель Национальной ассамблеи и глава предвыборной кампании Мадуро, также призвал провести во вторник марши, однако явка на проправительственную демонстрацию была относительно скромной.



Правозащитная организация Foro Penal сообщила, что, по предварительным подсчетам, в ходе протестов по всей стране погибли по меньшей мере 11 человек. Родственники, собравшиеся у офиса медицинской экспертизы в Каракасе, сообщили, что еще как минимум четыре человека были застрелены во время протестов и не вошли в подсчеты.



Кандидат от оппозиции Гонсалес призвал полицию и вооруженные силы соблюдать Конституцию. «Мы обращаемся к силам безопасности и вооруженным силам с настоятельной просьбой уважать волю венесуэльцев, выраженную 28 июля, и прекратить подавление мирных протестов», — заявил он.



Генеральный прокурор Тарек Сааб объявил во вторник, что 749 человек были арестованы по обвинению в терроризме и разжигании ненависти, назвав беспорядки семенами «гражданской войны».

Николас Мадуро сообщил, что большинство людей, арестованных в ходе протестов, признались в том, что были частью заговора «ультраправых», поддерживающих Мачадо, которую он назвал «террористкой». «Честно говоря, она фашисты», — заявил Мадуро.

Венесуэла приостановила полеты в Панаму и Доминиканскую Республику после того, как эти страны поставили под сомнение официальные результаты выборов. Министр иностранных дел Венесуэлы объявил, что страна высылает дипломатические представительства из семи латиноамериканских стран, осудивших официальные результаты выборов.



Фото: The New York Times