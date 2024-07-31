Федеральную выплату за заключение контракта на войну в Украине увеличили вдвое - до 400 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 400 тысяч рублей контрактникам, участвующим в боевых действиях в Украине. В указе говорится, что выплату получат мобилизованные, срочники и иные российские и иностранные граждане, которые в период с 1 августа по 31 декабря этого года заключат контракт для «выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

С ноября 2022 года заключившим контракт для участия в войне выплачивалось по 195 тысяч рублей. В месяц контрактникам выплачивают 200 тысяч рублей, а также предоставляют всевозможные льготы.



Власти утверждают, что в сутки контракты заключает около тысячи человек. Однако соревнование регионов по увеличению региональных выплат за заключение контракта с Минобороны не подтверждает эту статистику. Заключить контракты людей призывают, обещая зарплаты выше средней по России (в среднем около 200 тысяч рублей в месяц), а также различные выплаты и социальные льготы. С увеличением федеральной выплаты в большинстве регионов при заключении контракта будут получать более одного миллиона рублей.



Только в июле региональную часть выплаты повысили в Москве и Подмосковье — до 1,9 и 1,3 млн рублей соответственно. В Санкт-Петербурге — до 1,8 млн рублей, в прошлый раз ее увеличивали в июне — с 1,1 млн до 1,3 млн рублей. В Ростовской области контрактникам обещают 1,2 млн рублей (было 700 тысяч). Сразу в два раза увеличили выплату для жителей Волгоградской области, с 500 тысяч до миллиона рублей.





