Грузовик Минобороны протаранил легковушку в Ростовской области

Женщина и ее шестилетний сын погибли в ДТП с участием КАМАЗа Минобороны РФ и легковушки Kia Ceed в Новошахтинске Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального ГАИ. Многодетная семья ехала в Ростов отмечать день рождения старшей дочери.

Водитель военного грузовика двигался по второстепенной дороге и на регулируемом перекрестке не пропустил легковой автомобиль. В результате столкновения погибли пассажиры легковой машины — 39-летняя женщина с маленьким сыном. Также пострадали дети 9, 16 и 17 лет, они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.



Это как минимум третий случай, когда военный транспорт совершает смертельные ДТП на российских дорогах.



24 июля в Борисовском районе Белгородской области танк раздавил автомобиль «Нива», водитель машины погиб. Очевидцы утверждают, что экипаж танка «находился в невменяемом состоянии» во время ДТП.

В ночь с 31 мая на 1 июня при похожих обстоятельствах пьяные военнослужащие на танке совершили наезд на автомобиль жителя, попытались скрыться с места преступления, но все же были пойманы. Полицейские провели медицинское освидетельствование задержанных, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Против военного, управлявшего танком, возбудили уголовное дело. Он находится в СИЗО.







Фото: ТГ «Это Ростов»