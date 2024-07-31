В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Исмаил Хания, один из самых высокопоставленных лидеров ХАМАС, был убит в Иране, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Накануне убийства Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, ночью в его резиденцию попала ракета, погиб также телохранитель.

ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании, который руководил политическими операциями группировки из изгнания в Катаре. Израильские военные не дали никаких комментариев и заявили, что не отвечают на сообщения иностранных СМИ.



Как пишет The New York Times, Хания был ключевой фигурой в застопорившихся переговорах ХАМАС с Израилем о прекращении огня, и его убийство делает перспективы соглашения еще более туманными.



Хания возглавил ХАМАС в Газе в 2006 году. Он переехал в Катар в 2017 году, когда его назначили политическим лидером группировки. В Газе его сменил Яхья Синвар, который считается архитектором нападения на Израиль 7 октября, в результате которого погибли около 1200 человек и около 240 были взяты в заложники. В апреле трое сыновей Хании были убиты в результате израильского удара в районе города Газа. Израиль заявил, что все трое были военными оперативниками ХАМАС.

Во вторник израильские военные заявили, что нанесли точечный удар в южных пригородах Бейрута. Целью был Фуад Шукр, высокопоставленный чиновник, советник лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По мнению военных, Шукр стоял за смертоносным ударом по футбольному полю на подконтрольных Израилю Голанских высотах, в результате которого погибло 12 детей. Шукр также разыскивался США за участие во взрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году и убийстве более 200 морских пехотинцев.



Нападение на двух высокопоставленных лидеров двух поддерживаемых Ираном группировок в течение нескольких часов может привести к эскалации напряженности в регионе. От того, как ответит одна из боевых группировок, может зависеть ход конфликта и то, вовлечет ли он регион в войну на нескольких фронтах.







Фото: Reuters



