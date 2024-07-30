Стало известно о седьмом пропавшем политзаключенном

Группа поддержки Кринари сообщила, что его увезли из СИЗО-7 Капотни. Где он находится сейчас, неизвестно.

В апреле художника приговорили к пяти годам колонии из-за вмененного сотрудничества с украинскими спецслужбами, в начале лета этот приговор утвердили. В декабре 2022 года Кринари задержали в белорусском городе Гродно и доставили в Москву, в тех пор он находился в СИЗО.

Кринари стал как минимум седьмым политзаключенным, которого увезли из места отбывания наказания в неизвестном направлении за последние дни. Ранее пропали Олег Орлов*, Саша Скочиленко, Лилия Чанышева**, Ксения Фадеева**, Илья Яшин* и Кевин Лик. Во всех случаях об этапировании заранее не сообщалось.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать «Ведомостям» возможную подготовку к обмену политзаключенных, как предполагают правозащитники.



Ранее член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева писала, что исчезновение семи политзаключенных за последние два дня может быть связано с их обменом на кого-то, кто сейчас находится за границей.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**Внесены в список «террористов и экстремистов».

Фото:SOTAvision