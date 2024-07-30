В Верховном суде Карелии рассматривается дело о «геноциде советских граждан оккупационными властями Финляндии» в годы Второй мировой войны

Суд по установлению факта «геноцида советских граждан со стороны немецко-фашистских захватчиков и оккупационных властей Финляндии» в годы Второй мировой войны начался 19 июля в суде Карелии, прошло четыре заседания, на которых официальные лица и «свидетели» приводили доказательства позиции прокуратуры.

По версии Генпрокуратуры, в период «оккупации» финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных. Подсчитали и ущерб, «причиненный оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия», в переводе на современный курс рубля он составляет более 20 триллионов рублей. Иск прокуратуры подан в целях защиты «национальных интересов», «доведения до мировой общественности информации о жертвах» и «восстановления исторической справедливости».

В день начала процесса пресс-служба УФСБ по Карелии предупредила об уголовной ответственности за госизмену в случае помощи иностранным государствам и их представителям в подготовке «антироссийского контента».



«Принимая во внимание попытки подкупа российских журналистов, блогеров, общественных деятелей для подготовки антироссийского контента в связи с рассмотрением судом вопроса о признании геноцида народов СССР со стороны Финляндии в период Великой Отечественной войны, напоминаем, что оказание гражданами Российской Федерации помощи иностранному государству, международной, либо иностранной организации, их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, в соответствии со статьей 275 Уголовного кодекса РФ может быть квалифицировано как государственная измена», — сообщили в ведомстве, напомнив что наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Как пишет «Мемориал»*, на первом же заседании прокурор Дмитрий Харченков и глава Карелии Артур Парфенчиков показали фильм о взаимоотношениях России и Финляндии с 1917 года. Зрители увидели и услышали подробности (вплоть до меню обедов) встреч Гитлера и Маннергейма и их союзничестве, о том, как Финляндия участвовала во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

Все последующие выступающие в качестве «экспертов» зачитывали отрывки из разных книг и монографий, в которых доказывалась версия обвинения и обелялась роль Сталина. Например, сотрудница Национального архива Республики Карелия Елена Усачева упомянула в качестве самых важных документов из архива ФСБ допросы людей, освобожденных из финских лагерей в 1944 году и проходивших проверку СМЕРШ. Как складывались судьбы этих людей дальше в рамках советской системы, суд не поинтересовался, а сотрудница архива углубляться не стала.

Уголовное дело по факту геноцида советских граждан в Карелии во время Второй мировой войны СК возбудил в 2020 году, однако мейнстримом тема стала в 2024 году. В июне Российское военно-историческое общество (РВИО) провело в Москве выставку под названием «Эпизоды финской русофобии», на которой среди прочего рассказали, что виновниками массовых расстрелов в карельском Сандармохе были финны, а вовсе не НКВД.

Сандармох — урочище, расположенное в 19 километрах от карельского Медвежьегорска. В годы сталинского террора стало местом массовых расстрелов, сегодня является одним из крупнейших захоронений репрессированных: по информации проекта «Карта памяти», известны имена более шести тысяч людей, расстрелянных в Сандармохе. Историк Юрий Дмитриев, открывший это место массового захоронения, отбывает 15 лет заключения в колонии строгого режима по сфальсифицированному уголовному делу.







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Признан в России «иностранным агентом».