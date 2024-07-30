Россия стала мировым лидером по количеству слитых в даркнет персональных данных

Россия заняла первое место по числу слитых в даркнет баз данных компаний, написали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Positive Technologies, специализирующейся на информационной безопасности.

По данным компании, доля российских объявлений на теневых форумах составляет порядка 10%. В пятерку лидеров вошли США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Утекшие базы содержат персональные данные клиентов компаний, а также коммерческую тайну. Большинство опубликованных в этом году баз содержат актуальную информацию, включая ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные и телефонные номера.



По информации разработчика решений для борьбы с кибератаками и мошенничеством F.A.C.C.T., только за первую половину 2024 года в сеть утекли 150 баз данных российских компаний. Около 30% из них — данные компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле.

При этом, количество взломов российских компаний постоянно растет, за весь 2023 год было зафиксировано 420 утечек, а за первые 2,5 месяца 2024 года — уже 170.



Число предложений слитых баз в даркнете и Telegram выросло на 30% относительно прошлого года. Количество организаций, которые впервые столкнулись с хакерскими атаками и утечками, выросло на 15%. Более того, в 2024 году, как утверждает глава департамента Threat Intelligence F.A.C.C.T. Елена Шамшина, в публичный доступ выложили базы данных, «которые были похищены раньше, но не публиковались на андеграундных форумах, а передавались от злоумышленника к злоумышленнику путем обмена или перепродажи».



Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что подобная тенденция объясняется беспрецедентным числом атак, обусловленных «нефинансовой мотивацией». «Именно это и выводит нашу страну в лидеры не самого лучшего рейтинга», — уверен консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. По данным компании, авторы 88% объявлений с утечками из российских компаний готовы передать базы бесплатно. Это может быть связано с тем, что цель хакеров не заработать на полученной информации, а просто раскрыть данные российских граждан и компаний в ответ на военную агрессию со стороны России.

