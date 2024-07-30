Руслану Зинину* в апелляции добавили еще год к сроку, теперь он пробудет в заключении 20 лет

Апелляционный военный суд в Подмосковье увеличил на один год срок заключения Руслану Зинину, стрелявшему в военкома в Усть-Илимске, с 19 до 20 лет, сообщил правозащитный проект «Зона солидарности». Суд согласился с представлением прокуратуры, которая требовала ужесточить наказание Зинину. Тот же срок прокуратура запросила во время прений в суде первой инстанции.

В январе этого года 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске приговорил Руслана Зинина к 19 годам лишения свободы.



18 июня Руслана Зинина поместили в карцер, где он провел более месяца, за то что отказался перейти в другую камеру. При этом, как сообщает правозащитный проект «Зона солидарности», согласно федеральному закону его не имели права держать в карцере более 15 суток.



19 июня Зинин объявил голодовку в знак протеста против того, что к нему не пустили мать, которая сутки добиралась на свидание из Усть-Илимска.

После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года 25-летний водитель лесовоза из Усть-Илимска Руслан Зинин пришел в военкомат и трижды выстрелил из обреза в военкома Александра Елисеева, который выступал перед призывниками. После этого молодой человек разлил горючую жидкость в актовом зале и поджег ее. Таким образом он хотел помешать мобилизации своего двоюродного брата. Военкома выписали из больницы через полтора месяца.



Изначально Зинина обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но затем обвинение переквалифицировали по статье о совершении «террористического акта». Позже к обвинению также добавили статьи о незаконном изготовлении и хранении оружия.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

