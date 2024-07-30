В Бурятии участники войны в Украине задолжали более 550 млн рублей

В Бурятии приостановлено 6 тысяч исполнительных производств в отношении участников «СВО» на общую сумму в 551 млн рублей, сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

Как заявили в ведомстве, исключением стали производства по алиментам и обязательствам о возмещении вреда из-за смерти кормильца.

Сумма в полмиллиарда рублей является не полной, так как приостановка исполнительного производства происходит только после личного обращения военного или его родственников.

По данным «Людей Байкала», Бурятия находится на 68 месте по закредитованности регионов. В среднем один человек должен банку почти 500 тысяч рублей, что составляет 75% от годовой зарплаты.



Госдолг Бурятии по сравнению прошлым годом вырос в 2,5 раза и составляет почти 30 млрд рублей. При этом республика входит в двадцатку регионов по объему помощи городам и районам Донбасса, а на экипировку военных из бюджета было потрачено 4,2 млрд рублей.



С начала войны в Украине погибли 1620 уроженцев Бурятии, подсчитали «Люди Байкала», основываясь на информации из открытых источников.

Закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам для участников войны в Украине и членов их семей приняли в 2022 году. В определенных случаях он также предусматривает списание долгов.





