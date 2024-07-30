Илью Яшина* этапировали из смоленской колонии в «неизвестном направлении»

Политика Илью Яшина утром 30 июля увезли из колонии в «неизвестном направлении», об этом сообщили его адвокату Татьяне Соломиной. Незадолго до этапирования, 19 июля, к Илье Яшину не пустили адвоката впервые за все время заключения. Ровно за месяц до этого его перевели в помещение камерного типа, которое называют внутренней тюрьмой в колонии.

Позже стало известно и об исчезновении Кевина Лика, осужденного по статье о «госизмене» на четыре года колонии. Его маме сообщили в колонии, что он «убыл».



Яшин и Лик стали уже пятым и шестым политзаключенными, которых вывезли из колоний за последние 24 часа. Днем ранее из мест заключения пропали правозащитник Олег Орлов*, активистка Саша Скочиленко, а также экс-координаторы штабов Навального** Ксения Фадеева*** и Лилия Чанышева***. Ни в одном из случаев адвокатам и родственникам не сообщили, по какой причине и куда их этапировали.

Происходящее похоже на подготовку к обмену, считает основатель «Первого отдела»* Иван Павлов*. «Для обмена их всех нужно доставить в одну точку, скорее всего в Москву, откуда будет спецрейс, который доставит их на территорию какого-нибудь европейского государства», — рассказал он «Агентству»*. В то же время, по его словам, никто не гарантирует, что это — «не какой-то отвлекающий ход».

После необычно быстрого рассмотрения дела журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича агентство Reuters отмечало, что такая скорость процесса «породит предположения» о заключении сделки по обмену с участием журналиста в ближайшее время.







*Признаны в России «иностранными агентами».

**Признаны в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.

***Внесены в список «экстремистов и террористов».

Фото: Александра Астахова