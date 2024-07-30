Красноярца приговорили к 14 годам заключения за попытку диверсии на железной дороге

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнего Артема Санжараева*, обвиняемого в расклейке листовок о Легионе «Свобода России»** в Красноярске и в попытке поджога на железной дороге, сообщила пресс-служба суда.

В уголовном деле несколько статей, включая «участие в деятельности террористической организации», «попытку диверсии» и «призывы к терроризму». Первые три года Санжараев проведет в тюрьме, после чего получит перевод в колонию. Мужчину также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

По данным следствия, Санжараев через телеграм вступил в Легион «Свобода России», «будучи убежденным идеологическим противником» власти в России и «недовольный действующим политическим режимом». По указанию легиона мужчина расклеивал в общественных местах Красноярска листовки с призывами вступить в подразделение.



Затем получил задание поджечь два релейных шкафа «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности» России. Санжараев купил составляющие для коктейля Молотова и начал собирать его на железной дороге, когда его задержали сотрудники ФСБ. Еще на этапе следствия Санжараева внесли список «экстремистов и террористов».



Правозащитный проект Avtozak LIVE подсчитал, что в России с начала полномасштабной российской агрессии в Украине 547 человек стали обвиняемыми по уголовным делам о поджогах или попытках поджогов военкоматов, административных зданий и объектов железнодорожного транспорта. 148 дел связаны с поджогами на железной дороге.



*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признан в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.



