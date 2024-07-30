Украинку из Запорожской области приговорили к 7 годам колонии по делу о теракте во время «референдума» 2022 года

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам колонии украинку Ирину Кулиш, задержанную на оккупированных территориях, сообщила пресс-служба суда. Ей также назначили штраф в 15 тысяч рублей.

52-летнюю Кулиш задержали 23 сентября 2022 года на контролируемой Россией территории Запорожской области, в первый день «референдума» о вхождении в состав России оккупированных украинских регионов. По версии следствия, женщина приехала к участку на велосипеде со взрывчаткой, но ее задержали на месте, предотвратив теракт.

Российские силовики утверждают, что Кулиш забрала взрывчатку из тайника за две недели до этого, 11 сентября, после звонка некого «иного лица» по телефону.

Женщину обвинили по нескольким статьям, включая «участие в террористическом сообществе» и «подготовку к теракту». При этом, несмотря на то что в деле Кулиш есть террористические статьи, ее пока не внесли в перечень Росфинмониторинга.

29 июля ФСБ отчиталась о задержании в Запорожской и Херсонской областях 25 подозреваемых в работе на ВСУ.



По информации ASTRA, четыре задержанных якобы занимались шпионажем, собирая сведения о действиях российской армии и силовиков на оккупированных территориях. 8 человек «подозреваются в государственной измене». Еще «несколько» местных жителей задержаны за «публичные призывы к террористической деятельности» в интернете.



