Экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии текущего года увеличился на 4%, до $65,2 млрд

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая, экспорт российских товаров в Китай увеличился на 65,2 млрд долларов. Больше всего в январе — июне Китай импортировал минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, на общую сумму 50 млрд против 47 млрд долларов годом ранее.

Углеводороды обеспечивают около 75% стоимости всего российского экспорта в Китай, по мнению опрошенных изданием экспертов, рост поставок этой продукции объясняется, в частности, увеличением экспортных цен. Средняя цена поставок российской нефти в Китай в первом полугодии текущего года увеличилась на 9%, до 80,3 долларов за баррель. В натуральном выражении экспорт нефти за этот период вырос на 5%, до 55,1 млн тонн. Стоимость поставок трубопроводного газа увеличилась на 17%, до 4 млрд долларов.



Наибольший рост среди товаров показали поставки в КНР алюминия и изделий из него — 64%, до 1,8 млрд долларов. На 15% выросли поставки металлических руд (до 2,3 млрд долларов) и древесины на 2% (до 1,7 млрд долларов).

При этом поставки части товаров снизились. Продажи электроэнергии упали на 75%, растительные и животные масла — на 32%, угля — на 15,2%, сжиженного природного газа продали меньше на 9,2%, рыб и ракообразных — на 11%.



В первом полугодии товарооборот между странами увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 116 млрд долларов. Всего в 2023 году товарооборот вырос на 26,3% до 240 млрд долларов.





