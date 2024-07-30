Информацию о новых условиях опубликовали 26 июля на сайте администрации города. Выплату увеличили на 500 тысяч — раньше добровольцам обещали по 1,3 млн рублей.

По официальной информации на сайте Смольного, повышение вновь произошло за счет региональной выплаты из городского бюджета. До этого сумма менялась в середине июня, тогда ее увеличили на 200 тысяч рублей. Несмотря на то, что региональные выплаты касаются тех, кто прописан в Санкт-Петербурге, на сайте пункта приема на контрактную службу в Красногвардейском районе агитируют заключать контракт даже в том случае, если желающий не проживает в северной столице, отмечает «Ротонда». Добровольцу обещают компенсировать билет до города и обеспечить жильем и питанием на время оформления документов. В Калининском районе ждут даже женщин. На сайте пункта приема уточняют, что они заключают контракт на общих основания.



Ранее размер единовременной выплаты для контрактников на войну увеличили на 100 тысяч рублей на Чукотке, боб этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.



По данным проекта Re:Russia, с июля 2023 по июнь 2024 правительство потратило 1,5% ВВП (от 2,75 до 3 трлн. рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Москвы) на выплаты военным. В это число входят выплаты за заключение контрактов, увечья и гибель на войне и зарплата.





